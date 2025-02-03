Избран председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 3 февраля состоялось первое заседание новосформированной дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва.

Как сообщает Trend, на заседании под председательством члена комиссии Саттара Мохбалыева были рассмотрены организационные вопросы.

В результате голосования председателем комиссии был избран Эльдар Ибрагимов, заместителем председателя - Асим Моллазаде, секретарем - Кямал Джафаров.

На заседании присутствовали члены комиссии Хикмет Мамедов, Низами Сафаров, Афат Гасанова, Кемаледдин Гафаров, Насиб Магамалиев, Машхур Мамедов и Малахат Ибрагимгызы.

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