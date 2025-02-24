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Дружба, политическое взаимопонимание с Азербайджаном, союз мыслей и действий на международном уровне хорошо известны - Мухаммад Шахбаз Шариф

Политика Материалы 24 февраля 2025 20:56 (UTC +04:00)
Дружба, политическое взаимопонимание с Азербайджаном, союз мыслей и действий на международном уровне хорошо известны - Мухаммад Шахбаз Шариф
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - В апреле, Иншаллах, в конце апреля, как только все будет обсуждено и решено, я вновь буду глубоко польщен и чрезвычайно рад принять Вас в Исламабаде для подписания этих соглашений на сумму 2 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Это будет первым качественным скачком в наших торговых и инвестиционных отношениях и очень важным показателем наших братских связей», - отметил премьер-министр Пакистана, подчеркнув, что дружба, политическое взаимопонимание с Азербайджаном, союз мыслей и действий на международном уровне, на международных форумах хорошо известны.

«Но я думаю, что в этом смысле наши отношения в сфере бизнеса, торговли и инвестиций не отражают истинную силу наших связей. Думаю, что сегодня мы достигли этой цели, и, иншаллах, через месяц мы отпразднуем претворение этого великого решения в действие», - добавил он.

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