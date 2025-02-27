Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Мартина Райана и Азада Мамедли, обвиняемых в шпионаже в пользу Франции

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана против Мартина Райана и Азада Мамедли, обвиняемых в шпионаже в пользу Франции, сообщает Trend.

Сотрудники спецслужб в посольстве Франции в Азербайджане

В ходе заседания обвиняемый Мартин Райан дал показания. Он заявил, что в посольстве Франции в Азербайджане контактировал с тремя людьми.

"Эти люди были сотрудниками спецслужб. Они предложили мне работу в обмен на определенную сумму. Я не согласился, потому что эта работа была опасной.

Они постоянно изучали страны, конкурирующие с Францией. Я поверил в них и сотрудничал с ними. Со временем я не смог разорвать с ними контакты. Поэтому сожалею об этом. Виновником является правительство Франции.

Я приехал сюда, чтобы создать бизнес. В 2015 году я приехал в Азербайджан в качестве туриста, через год я познакомился здесь с человеком по имени Рамин, и мы начали бизнес. Наши дела шли в гору. Мои связи с посольством расширились. Мы привлекли к работе французские компании. Я переехал в Азербайджан, выучил язык", - отметил он.

Затем обвиняемый заявил в своих показаниях, что они вынуждали к сотрудничеству с помощью манипуляций.

"Они хотели, чтобы мы собирали и сообщали им информацию об Азербайджане, а также об Иране и России", - сказал он.

Четвертый агент в посольстве Франции

Обвиняемый Мартин Райан отметил, что в посольстве Франции был 4-й агент:

"Этот агент контактировал с Азадом. Я тоже встречался с ним один раз", - подчеркнул М.Райан.

Провал разведывательной деятельности, которую Франция пыталась осуществить в Азербайджане через спецслужбы

В продолжении своих показаний Мартин Райан сказал, что 20 декабря 2023 года президент Франции своим указом освободил от должности начальника Главного управления внешней безопасности (DGSE) Бернара Эмье.

"Тем самым французское правительство, можно сказать, признало провал разведывательной деятельности, которую оно пыталось осуществить в Азербайджане через свои спецслужбы. В это время из Азербайджана были депортированы разведчики по имени Джером и Лоран. Эти люди знали, что я и Азад были задержаны. Они не только не приложили усилий, чтобы спасти нас, но даже отказались явиться в СГБ", - сказал он.

Мартин Райан отметил в своих показаниях, что, хотя он обратился во французскую прессу по поводу своего ареста, ничего из сказанного им не было опубликовано.

"Потом армянский блогер рассказал общественности о моем аресте. На это была реакция, и французское правительство сделало заявление. В заявлении подчеркивалось, что мой арест был незаконным", - подчеркнул он.

В чем Мартин Райан обвиняет французское правительство?

В конце своего выступления Мартин Райан заявил, что виновником в этом деле является правительство Франции.

"Правительство Франции должно было стоять за своим гражданином, а не доводить до того, чтобы я оказался в плохом положении. Я уже 15 месяцев нахожусь под арестом. Я потерял почти все. Считаю, что правительство Франции должно поступить со мной честно, помогать мне, попросить у меня прощения перед Азербайджанским государством за действия своих агентов", - подчеркнул он.

Следующее заседание назначено на 12 марта.

Отметим, что обвиняемые были арестованы 4 декабря 2023 года. Служба госбезопасности выдвинула против генерального директора ООО "Merkorama" Мартина Райана обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно обвинению, Мартин Райан был завербован сотрудниками Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции и привлекался к секретному сотрудничеству в качестве агента-шпиона. Позднее эти сотрудники были объявлены персонами нон-грата и изгнаны из Баку. Вместе с Мартином Райаном по этому уголовному делу обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР было предъявлено гражданину Азербайджанской Республики Азаду Мамедли.

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