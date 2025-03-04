Рубену Варданяну в суде были заданы вопросы о террористической организации VoMa

БАКУ /Trend/ - На продолжившемся 4 марта заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме и других тяжких преступлениях, ему были заданы вопросы о переговорах, которые он вел для приобретения беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа и получении технической документации для строительства завода по их производству, его поручениях Арману Джилавяну, касающихся получения документов для строительства завода, о согласовании этой деятельности с Республикой Армения, об отношениях Варданяна с основателем террористической организации VoMa Владимиром Вартановым (Вовой), переписке и голосовых сообщениях, отправленных ему через WhatsApp, организации и финансировании учений для незаконных вооруженных формирований в Карабахе, участии Владимира Вартанова в боевых действиях против Азербайджана в Первой Карабахской войне, в апрельских боях 2016 года и во Второй Карабахской войне, передает Trend.

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