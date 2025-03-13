Азербайджан стремится внести свой вклад в формирование новых реалий в регионе - Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/ - Азербайджан стремится внести свой вклад в формирование новых реалий в регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе панельной дискуссии на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Азербайджан стремится внести свой вклад в формирование новых границ и реалий как в регионе, так и за его пределами", - заявил Х. Гаджиев.

Он отметил концепцию "средней державы", подчеркнув, что существует множество определений этого термина.

"С точки зрения Азербайджана, статус средней державы не обязательно определяется военной мощью, экономическим потенциалом или численностью населения. Он включает в себя сети взаимодействия, партнёрства, сотрудничество, а также уязвимости государств", - сказал Х. Гаджиев.

По его словам, Азербайджан проводит активную и глобально ориентированную внешнюю политику.

"В условиях возвращения соперничества великих держав на международную арену мы убеждены, что настало время и для средних держав, региональных игроков, ключевых государств, использующих различные технологии", - сказал он.

По словам помощника Президента, Южный Кавказ рассматривается как передовая линия прогресса, а также как важный геополитический и экономический регион.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.