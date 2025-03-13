Отношения между Италией и Азербайджаном находятся на высоком уровне - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Отношения между Италией и Азербайджаном находятся на высоком уровне.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос аудитории в ходе панельной дискуссии на тему "Переосмысление многосторонности в многополярном мире" в рамках XII Глобального Бакинского форума.
"Италия является крупнейшим торговым партнёром нашей страны. У
нас многолетние отношения в различных областях, и политически наше
сотрудничество находится на очень хорошем уровне.
Мы регулярно проводим высокоуровневый диалог – у нас есть диалог на уровне Президентов.
Недавно, в сентябре прошлого года, состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, и мы были очень рады принять её превосходительство премьер-министра во время COP29", - сказал он.
Д.Байрамов также отметил, что на протяжении многих лет Азербайджан является надёжным партнёром для Италии по поставкам нефти и газа.
Он также сказал, что ожидается открытие здания
Итало-азербайджанского университета.
Страны связывают прочные культурные связи.