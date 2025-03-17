Состоялось заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания России (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17-го марта состоялось 22-е заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации.

Как сообщили Trend в парламенте, на церемонии открытия с речами выступили спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова и спикер Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Сахиба Гафарова и Валентина Матвиенко в своих приветственных речах коснулись значения межпарламентских связей. Оба спикера также изложили свои мысли о деятельности депутатов в рамках Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.

На мероприятии председателю комитета культуры Милли Меджлиса Поладу Бюльбюльоглу был вручён почётный значок «За заслуги в развитии парламентаризма» Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Затем Азербайджано-Российская Межпарламентская комиссия продолжила свою работу.

Сопредседатели Комиссии – первый заместитель спикера Милли Меджлиса Али Ахмедов и первый заместитель спикера Совета Федерации России Андрей Яцкин – проинформировали участников встречи о повестке дня.

Последовали заявления и комментарии по вопросам повестки дня.

После обсуждения пунктов повестки дня 22-е заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации завершилось.

Во встрече принимали участие члены Межпарламентской комиссии от Азербайджана и России, а также представители соответствующих государственных структур.

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