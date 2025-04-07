Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Веб-сайты сепаратистского режима регистрировались с армянским доменом - обвиняемый Давид Бабаян

Политика Материалы 7 апреля 2025 19:46 (UTC +04:00)
Веб-сайты сепаратистского режима регистрировались с армянским доменом - обвиняемый Давид Бабаян

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обвиняемый Давид Бабаян 7 апреля, отвечая на вопрос государственного обвинителя в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде, сказал, что веб-сайты "структур" сепаратистского режима на находившихся под оккупацией территориях Азербайджана были зарегистрированы с доменом ".аm" Республики Армения.

Как сообщает Trend, он отметил, что обеспечением безопасности этих веб-сайтов занимались проживавшие там армяне, то есть они имели право вмешиваться в работу сайтов, зарегистрированных в Республике Армения.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости