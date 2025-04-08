В Карабахском университете откроются новые факультеты с 2026 года - Шахин Байрамов

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В Карабахском университете откроются новые факультеты с 2026 года.

Как сообщает Trend, об этом заявил ректор университета Шахин Байрамов в ходе 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

"В Карабахском университете сейчас действуют три основных факультета, однако в ближайших планах — расширение академической базы. Уже в 2026 году в Ханкенди планируется открыть факультеты искусства и туризма, а также факультет сельского хозяйства", - сказал он.

Ректор отметил, что в университете работают около 200 сотрудников, а количество первокурсников превышает 1100 человек.

"Карабахский университет поставил перед собой миссию - создать научно-образовательный и инновационный центр. Наша команда работает над этим, и уже сегодня вуз демонстрирует впечатляющие результаты, несмотря на то, что университет функционирует полноценно лишь первый год", - добавил Ш.Байрамов.