Важно, чтобы мировые лидеры прислушивались к тому, что говорит Президент Ильхам Алиев - Сванте Корнелл

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы мировые лидеры прислушивались к тому, что говорит Президент Ильхам Алиев.

Об этом Trend сказал директор шведского Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Университете АДА.

Сванте Корнелл отметил, что слова Президента Ильхама Алиева имеют важное значение для мировой политики. "Президент Ильхам Алиев всегда очень откровенен и прямолинеен, и я думаю, что важно, чтобы мировые аналитики и лидеры слушали то, что он говорит, и о чем он говорит: о мирном соглашении с Арменией, об Иране, отношениях с США и Европой", - сказал директор Института.

Аналитик выразил надежду на возможность мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, но отметил, что для этого необходимо, чтобы руководство Армении и армянское общество приняли новую реальность.

"Я не уверен, что такая перемена произошла полностью, поэтому думаю, что для достижения мирного соглашения может потребоваться время", – отметил Корнелл.

По мнению эксперта, для стабильности региона и развития Армении как независимой страны мирное соглашение является ключевым. "Конечно, для того чтобы этот регион стал стабильным, а Армения смогла развиваться как действительно независимая страна, этот путь проходит через мирное соглашение, потому что без этого невозможно, чтобы Армения действительно развивала независимость", - подчеркнул он.