В Баку проходит второе заседание председателей комитетов по обороне и безопасности ТюркПА

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит второе заседание председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов Парламентской ассамблии тюркоязычных стран (ТюркПА), сообщает во вторник Trend.
Заседание посвященно теме "Укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны между тюркскими государствами: Роль парламентов".
В мероприятии принимают участие экс-министр обороны Турции,
действующий председатель комитета по национальной обороне
парламента Турции Хулуси Акар, член Комитета по международным
отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Казахстана
Амангельды Нугманов, заместитель председателя комитета по
международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку
Кенеша Кыргызстана Эльдар Сулайманов, председатель комитета Сената
Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности
Кутбидин Бурханов, председатель комитета по правовым, политическим
вопросам и внешним связям Турецкой Республики Северного Кипра Ясеми
Озтюрк, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских
государств ТюркПА Мехмет Сурейя и другие.
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