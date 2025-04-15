В Баку проходит второе заседание председателей комитетов по обороне и безопасности ТюркПА

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит второе заседание председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов Парламентской ассамблии тюркоязычных стран (ТюркПА), сообщает во вторник Trend.

Заседание посвященно теме "Укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны между тюркскими государствами: Роль парламентов".

В мероприятии принимают участие экс-министр обороны Турции, действующий председатель комитета по национальной обороне парламента Турции Хулуси Акар, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Казахстана Амангельды Нугманов, заместитель председателя комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Кыргызстана Эльдар Сулайманов, председатель комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности Кутбидин Бурханов, председатель комитета по правовым, политическим вопросам и внешним связям Турецкой Республики Северного Кипра Ясеми Озтюрк, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств ТюркПА Мехмет Сурейя и другие.



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