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МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском городе Бендер-Аббас

Политика Материалы 27 апреля 2025 09:46 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском городе Бендер-Аббас

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагическим взрывом в порту Шахид Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном в социальной сети X.

«Глубоко опечалены разрушительным взрывом, произошедшим в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе, Исламская Республика Иран. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также народу и правительству Ирана, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

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