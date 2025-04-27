МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи со взрывом в иранском городе Бендер-Аббас

БАКУ/ Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагическим взрывом в порту Шахид Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном в социальной сети X.

«Глубоко опечалены разрушительным взрывом, произошедшим в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе, Исламская Республика Иран. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также народу и правительству Ирана, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.