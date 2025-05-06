Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда судов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заместителя председателя и председателей судебных коллегий Верховного суда Азербайджанской Республики, председателей судебных коллегий судов апелляционных судов и председателей некоторых судов первой инстанции, сообщает Trend.

"С учетом предложений Судебно-правового совета и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В соответствии со статьей 94 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях»,

По Верховному суду Азербайджанской Республики:

1.1. Назначить Чингиза Искендер оглу Аскерова заместителем председателя Верховного суда Азербайджанской Республики;

1.2. Назначить Хафиза Ганбар оглу Насибова председателем Уголовной коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;

1.3. Назначить Хагани Сайяд оглу Мамедова председателем Административной коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;

1.4. Назначить Кямалю Наби гызы Абиеву председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;

1.5. Назначить Санана Фирудин оглу Гаджиева председателем Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики;

по апелляционным судам:

1.6. Назначить Эльмара Эльдар оглу Рагимова председателем Уголовной коллегии Бакинского апелляционного суда;

1.7. Назначить Рашада Зиявиддин оглу Мамедова председателем Административной коллегии Гянджинского апелляционного суда;

1.8. Назначить Шамиля Гахраман оглу Рзагулиева председателем Коммерческой коллегии Гянджинского апелляционного суда;

1.9. Назначить Хокюму Чингиз гызы Бабаеву председателем Административной коллегии Сумгайытского апелляционного суда;

1.10. Назначить Ровшана Рафиг оглу Рафиева председателем Административной коллегии Шекинского апелляционного суда;

1.11. Назначить Эльчина Ширин оглу Гусейнова председателем Коммерческой коллегии Шекинского апелляционного суда;

1.12. Назначить Тале Сулиддин оглу Керимова председателем Коммерческой коллегии Ширванского апелляционного суда;

по административным судам:

1.13. Назначить Араза Фиридун оглу Гусейнова председателем Бакинского административного суда;

1.14. Назначить Зафара Ариф оглу Гулиева председателем Гянджинского административного суда;

1.15. Назначить Имрана Рамазан оглу Бурджаева председателем Сумгайытского административного суда;

1.16. Назначить Фехруза Новруз оглу Аббасова председателем Ширванского административного суда;

по коммерческим судам:

1.17. Назначить Ильхама Байрам оглу Ахмедова председателем Бакинского коммерческого суда;

1.18. Назначить Рашада Сейлан оглу Мамедова председателем Гянджинского коммерческого суда;

1.19. Назначить Мубариза Рахиль оглу Гусейнова председателем Шекинского коммерческого суда;

1.20. Назначить Намидара Алойсат оглу Мисирзаде председателем Ширванского коммерческого суда;

по районным (городским) судам:

1.21. Назначить Немата Алимуса оглу Мусаева председателем Газахского районного суда;

1.22. Назначить Рашада Рафиг оглу Мустафаева председателем Сумгайытского городского суда.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в документе.