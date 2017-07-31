Эстонский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе в Баку

БАКУ /Trend/ - Эстонский спортсмен Олеск Петер завоевал первое место в соревнованиях по стрельбе из крупнокалиберного пистолета на дистанцию 25 метров среди мужчин на чемпионате Европы по стрельбе, проводимом в Баку.

Эстонский стрелок опередил своих соперников, набрав 292 очка.

Турецкий спортсмен Юсуф Дикечи занял второе место, набрав 291 (14 х) очко.

Бронзовым призером чемпионата Европы с 291 очком (9 х) стал украинский спортсмен Роман Бондарюк.

Представитель Азербайджана Руслан Лунев занял девятое место, набрав 286 очков.

Отметим, что сегодня в Бакинском центре по стрельбе проходят соревнования по стрельбе из стандартной винтовки на дистанции 300 метров среди мужчин, по стрельбе из винтовки из трёх положений с 300 метров среди мужчин, по стендовой стрельбе среди мужчин, юниоров и женщин, по стрельбе из крупнокалиберного пистолета с 25 метров среди мужчин.

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)