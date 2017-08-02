В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра

БАКУ/Trend/ - IX Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и «Гилан Холдинга», продолжается. Программа фестиваля очень насыщенная, каждый день проводится по 2 концерта, на которых исполняются различные музыкальные произведения.

2 августа в городе Габала на открытой сцене, установленной перед Конгресс-центром имени Гейдара Алиева, состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли.

На грандиозном музыкальном вечере оркестр выступил под управлением народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева и заслуженного артиста, дирижера Фуада Ибрагимова. На концерте директор Азербайджанской государственной филармонии Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), проректор Бакинской музыкальной академии, профессор Егяна Ахундова (фортепиано), профессор Люблинской музыкальной академии Словении Мойка Злобко Вайгл (арфа), художественный руководитель фестиваля Эмилия-Романья в Италии Массимо Мерчелли (флейта) исполнили произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Концерт вызвал большой интерес у зрителей.