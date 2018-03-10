Афлатун Амашев: Медиа необходима государственная поддержка

БАКУ /Trend/ - За 15 лет деятельности Совет печати (СП) служил целям регулирования отношений между властью, медиа и общественностью. Об этом сказал председатель Совета печати Афлатун Амашев, выступая с отчетным докладом на VII съезде азербайджанских журналистов.

Амашев отметил, что были предприняты шаги по укреплению материально-технической базы медиа, обеспечению журналистов жильем. «Годы, прошедшие после VI Совета печати, были успешными с точки зрения государственной поддержки, оказываемой медиа. Поэтому выражаем признательность за это Президенту Ильхаму Алиеву», - отметил председатель СП.

Амашев отметил, что после VI съезда по сегодняшний день в Совет поступило 3145 жалобы, из которых 2213 были рассмотрены и решены, 932 были направлены в различные комиссии Совета. «Из поступивших жалоб 159 были рассмотрены в Комиссии по борьбе с «рэкет-журналистикой». По 104 подобным расследованиям было принято окончательное решение. Всего же было принято 231 решения, 68 ответчиков были предупреждены, а в 134 случаях представителям медиа были сделаны предупреждения в связи с невнимательностью», - отметил председатель СП.

Коснувшись негативных мнений, озвучиваемых в связи с деятельностью Совета, Амашев отметил, что в мире существуют два условия, определяющих место Совета печати. «Одна из них – решение проблем печати. За 15 лет в Совет поступило свыше 12 тысяч жалоб, что говорит о значимости СП. Нам хотелось бы, чтобы этих жалоб не было. Вместе с обществом государство также оказывает доверие Совету печати. Некоторые обвиняют нас за эти функции, и нам непонятно, какой они представляют себе деятельность Совета печати», - сказал Амашев.

Председатель Совета подчеркнул, что были предприняты шаги по решению существующих проблем, медиа оказывается материальная поддержка на высоком уровне. «Однако современные медиа должны больше зарабатывать от рекламы и продажи. Для нас очень важен вопрос об освобождении импорта газетной бумаги от НДС. В будущем печатные медиа должны играть надежную архивную роль. В этом смысле необходимо создать широкие возможности для продажи печатных медиа, и, наряду с газетными киосками, эти возможности должны быть созданы и в метро», - отметил председатель Совета.

Амашев добавил, что из-за того, что рекламный рынок в онлайн-медиа не на должном уровне, оказание им государственной поддержки обязательно: «Медиа необходима государственная поддержка. Необходима также поддержка и региональным газетам».

Председатель Совета также добавил, что главе государства необходимо направить обращение о том, что арестованные журналисты были освобождены от оставшейся части наказания: «Это было бы гуманным шагом».

Напомним, что сегодня в Баку проходит VII съезд азербайджанских журналистов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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