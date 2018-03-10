Афлатун Амашев: Медиа необходима государственная поддержка

10 марта 2018 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За 15 лет деятельности Совет печати (СП) служил целям регулирования отношений между властью, медиа и общественностью. Об этом сказал председатель Совета печати Афлатун Амашев, выступая с отчетным докладом на VII съезде азербайджанских журналистов.

Амашев отметил, что были предприняты шаги по укреплению материально-технической базы медиа, обеспечению журналистов жильем. «Годы, прошедшие после VI Совета печати, были успешными с точки зрения государственной поддержки, оказываемой медиа. Поэтому выражаем признательность за это Президенту Ильхаму Алиеву», - отметил председатель СП.

Амашев отметил, что после VI съезда по сегодняшний день в Совет поступило 3145 жалобы, из которых 2213 были рассмотрены и решены, 932 были направлены в различные комиссии Совета. «Из поступивших жалоб 159 были рассмотрены в Комиссии по борьбе с «рэкет-журналистикой». По 104 подобным расследованиям было принято окончательное решение. Всего же было принято 231 решения, 68 ответчиков были предупреждены, а в 134 случаях представителям медиа были сделаны предупреждения в связи с невнимательностью», - отметил председатель СП.

Коснувшись негативных мнений, озвучиваемых в связи с деятельностью Совета, Амашев отметил, что в мире существуют два условия, определяющих место Совета печати. «Одна из них – решение проблем печати. За 15 лет в Совет поступило свыше 12 тысяч жалоб, что говорит о значимости СП. Нам хотелось бы, чтобы этих жалоб не было. Вместе с обществом государство также оказывает доверие Совету печати. Некоторые обвиняют нас за эти функции, и нам непонятно, какой они представляют себе деятельность Совета печати», - сказал Амашев.

Председатель Совета подчеркнул, что были предприняты шаги по решению существующих проблем, медиа оказывается материальная поддержка на высоком уровне. «Однако современные медиа должны больше зарабатывать от рекламы и продажи. Для нас очень важен вопрос об освобождении импорта газетной бумаги от НДС. В будущем печатные медиа должны играть надежную архивную роль. В этом смысле необходимо создать широкие возможности для продажи печатных медиа, и, наряду с газетными киосками, эти возможности должны быть созданы и в метро», - отметил председатель Совета.

Амашев добавил, что из-за того, что рекламный рынок в онлайн-медиа не на должном уровне, оказание им государственной поддержки обязательно: «Медиа необходима государственная поддержка. Необходима также поддержка и региональным газетам».

Председатель Совета также добавил, что главе государства необходимо направить обращение о том, что арестованные журналисты были освобождены от оставшейся части наказания: «Это было бы гуманным шагом».

Напомним, что сегодня в Баку проходит VII съезд азербайджанских журналистов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Афлатун Амашев переизбран главой Совета печати Азербайджана
Общество 15:20
Расширен состав правления Совета печати Азербайджана (ФОТО)
Общество 12:16
Необходимо создать телеканал, доносящий до мира правду об Азербайджане – Совет печати
Общество 22 ноября 2017 19:01
Представители медиа видят в Президенте Ильхаме Алиеве гаранта свободы слова и выражения в Азербайджане
Политика 24 июля 2017 17:57
СМИ Азербайджана определят лауреата премии «Друг журналистов»
Общество 20 июня 2017 17:24
Совет печати: Квартиры будут выданы журналистам, определенным Администрацией Президента Азербайджана
Общество 5 июня 2017 13:13
Азербайджанские журналисты призвали российских коллег жестко отреагировать на попытку ликвидации ВАК
Общество 12 мая 2017 18:57
Администрация Президента: Азербайджан - одна из стран, хранящих исламские традиции
Политика 20 апреля 2017 15:25
Совет печати Азербайджана обратился к СМИ
Нагорно-карабахский конфликт 28 февраля 2017 15:15
В Азербайджане в прошлом году в «черный список» внесены 10 СМИ - Совет печати
Общество 13 февраля 2017 16:40
Разоблачение журналистов-рэкетиров направлено на оздоровление журналистики в Азербайджане – Совет печати
Общество 7 декабря 2016 16:23
Обезвреживание СГБ группы, действовавшей под именем СМИ, не может расцениваться как давление на прессу - СП Азербайджана
Общество 3 декабря 2016 16:42
На созданную в связи с референдумом "горячую линию" Совета печати Азербайджана обращений от СМИ не поступало
Общество 26 сентября 2016 12:41
В последние годы Азербайджанское государство проявляет особую заботу о прессе - глава фонда
Общество 22 июля 2016 20:42
Сона Велиева удостоена высшей медиа-награды за роман "Путь, ведущий к свету"
Общество 22 июля 2016 16:09
Медиа Азербайджана поддерживают легитимное правительство Турции - Совет печати
Общество 20 июля 2016 19:01
Совет печати Азербайджана сделал предупреждение газете
Общество 20 июля 2016 18:24
Совет печати Азербайджана: Позиция телеканала ANS противоречит общенациональным интересам
Общество 20 июля 2016 12:08