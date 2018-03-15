Юсуф Мамедалиев: Проведение в Азербайджане различных спортивных соревнований при организации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой играет важную роль в воспитании здорового молодого поколения

БАКУ /Trend/ - Проведение различных спортивных соревнований при организации Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой играет важную роль в обеспечении массовости спорта и воспитании здорового молодого поколения в стране.

Об этом сказал, выступая в четверг на церемонии открытия Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, помощник Первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев.

По его словам, в последние годы уже стало традицией проведение в стране международных спортивных соревнований.

«Сегодня современная азербайджанская молодежь имеет возможность заниматься выбранным видом спорта, тренироваться на спортивных сооружениях, которые отвечают международным стандартам. Наша молодежь участвует в престижных соревнованиях, проводимых в различных странах мира, наблюдает за выступлениями известных спортсменов. Успехи, достигнутые в различных сферах спорта в Азербайджане, – результат внимания, оказываемого государством развитию молодежи, и правильной спортивной политики под руководством Президента Ильхама Алиева", - сказал Юсуф Мамедалиев.

Как отметил помощник Первого вице-президента, в Азербайджане заложена традиция проведения чемпионатов мира и Европы по многим видам спорта.

"Проведение различных спортивных соревнований при организации Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой играет важную роль в обеспечении массовости спорта и воспитании здорового молодого поколения. Развитие гимнастики в стране в течение последних лет, повышение интереса населения к этому виду спорта связаны с именем президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой. Ярким примером этому стало то, что по показателям 2017 года Федерация гимнастики Азербайджана стала первой в рейтинговом списке отличившихся федераций Международной федерации гимнастики, а также активное участие представителей Федерации в международных организациях гимнастики", - сказал он.

Юсуф Мамедалиев отметил, что уже три года как в Национальной арене гимнастики последовательно проводятся соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике. Участие спортсменов в столь престижном турнире, по его словам, еще раз показывает, что эта уникальная арена стала любимым местом соревнований не только отечественных гимнастов, но и атлетов из различных стран.

"Верю, что гимнасты успешно выступят на этой спортивной площадке, а зрители получат удовольствие от соревнований. Уверен, что своими выступлениями спортсмены, приехавшие в Азербайджан из 24 стран мира в преддверии праздника Новруз, превратят его в настоящий спортивный праздник. Желаю успехов гимнастам и объявляю Кубок мира по спортивной гимнастике открытым!», - сказал Юсуф Мамедалиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфенова)

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