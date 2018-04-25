Армяне сами должны отдать экс-премьера Саргсяна под международный трибунал - депутат

25 апреля 2018 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ситуация, сложившаяся после выборов, проведенных в Азербайджане и Армении, еще раз показала большую разницу между этими двумя странами.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.

По его словам, после выборов в Азербайджане было сформировано новое правительство, были продолжены реформы, а в Армении возникли противостояние, политический хаос, от правительства потребовали уйти в отставку.

Депутат отметил, что выборы в Азербайджане прошли в обстановке стабильности.

«Потому что все годы Президент Ильхам Алиев в первую очередь защищал интересы народа, держал в центре внимания рост социального благосостояния граждан Азербайджана, экономика страны выросла в 3,2 раза, реализованы крупные проекты. А президент Армении парализовал жизнь страны, разрушил и разграбил ее. Каждый год из-за голода, нищеты, бедности и безработицы из Армении уезжает до 250 тысяч человек. В Азербайджане же за эти годы было открыто примерно столько рабочих мест, сколько составляет численность населения Армении, в несколько раз выросли заработные платы и пенсии. То есть, разница между Азербайджаном и Арменией очевидна, поэтому армянский народ поднялся и сказал свое слово», - сказал Гусейнов.

Он добавил, что напряженность в Армении сохранится и не исключено, что будут только усугубляться.

Гусейнов подчеркнул, что Серж Саргсян совершил жестокие преступления как против азербайджанского народа, так и самих армян.

«Саргсян сам признался, что непосредственно участвовал в совершении Ходжалинского геноцида. Поэтому его надо отдать и его отдадут под международный трибунал. Саргсян руководил процессами, происходившими в Нагорном Карабахе в 1988-1993 годах, потом был министром обороны. Саргсян виноват в пролитой в Карабахе крови, Он пролил кровь не только азербайджанцев, но и армян. Расстрел депутатов в парламенте Армении, мартовские события 2008 года - все это также "дела" Саргсяна. Армяне сами должны отдать его под суд. Он враг всего человечества и человечности», - сказал депутат.

Отметим, что 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Акции протеста против избрания Саргсяна премьер-министром проводятся в Ереване с 13 апреля под руководством оппозиционного депутата Николы Пашиняна. Во время протестов возникли противостояния между полицией и участниками акций.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
За период 10-летней диктатуры Саргсяна Армения попала в очень тяжелое положение - депутат
Политика 20 апреля 09:31
Бакинская конференция Движения неприсоединения является показателем авторитета страны на мировой арене - депутат
Политика 8 апреля 16:30
Апрельские бои показали, что Азербайджан не допустит создания на своих землях второго армянского государства - депутат
Политика 2 апреля 16:19
Визит президента Ирана в Азербайджан открыл новый этап в развитии сотрудничества между двумя странами - депутат
Политика 30 марта 08:07
В развитии Гарадагского района Баку Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга - депутат
Политика 14 февраля 16:11
Один из районов Баку предложено назвать в честь Гейдара Алиева
Общество 13 февраля 17:13
Ильхам Алиев еще раз доказал, что является самым реальным кандидатом в президенты - депутат
Политика 8 февраля 22:03
Высокое доверие граждан Азербайджана к Президенту Ильхаму Алиеву неопровержимо - депутат
Политика 6 февраля 10:51
Пользующиеся поддержкой Азербайджанского государства предприниматели должны понимать свою социальную ответственность - депутат
Политика 30 января 17:07
Участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме придаст импульс экономическому развитию Азербайджана - депутат
Точка зрения 28 января 19:39
2018 год запомнится как год больших экономических успехов - депутат
Политика 11 января 16:11
Вся жизнь Гейдара Алиева - пример для народа Азербайджана - депутат
Политика 12 декабря 2017 20:39
Изменения в минналогов Азербайджана можно считать частью экономических реформ - депутат
Политика 6 декабря 2017 15:12
Участие Президента Ильхама Алиева в заседании НАТО говорит о большом авторитете Азербайджана - депутат
Политика 24 ноября 2017 16:31
НАТО раздражает растущий авторитет Турции в регионе и в мире - азербайджанский депутат
Политика 18 ноября 2017 19:44
Трехсторонний саммит президентов Азербайджана, России и Ирана в Тегеране означает начало нового этапа экономического сотрудничества - депутат
Точка зрения 3 ноября 2017 18:09
Проводимые в Азербайджане экономические реформы проявляются в международных рейтингах - депутат
Экономика 1 ноября 2017 19:20
БТК - глобальный проект исторического и стратегического значения - депутат
Политика 1 ноября 2017 08:00