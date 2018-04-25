Армяне сами должны отдать экс-премьера Саргсяна под международный трибунал - депутат

БАКУ /Trend/ - Ситуация, сложившаяся после выборов, проведенных в Азербайджане и Армении, еще раз показала большую разницу между этими двумя странами.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.

По его словам, после выборов в Азербайджане было сформировано новое правительство, были продолжены реформы, а в Армении возникли противостояние, политический хаос, от правительства потребовали уйти в отставку.

Депутат отметил, что выборы в Азербайджане прошли в обстановке стабильности.

«Потому что все годы Президент Ильхам Алиев в первую очередь защищал интересы народа, держал в центре внимания рост социального благосостояния граждан Азербайджана, экономика страны выросла в 3,2 раза, реализованы крупные проекты. А президент Армении парализовал жизнь страны, разрушил и разграбил ее. Каждый год из-за голода, нищеты, бедности и безработицы из Армении уезжает до 250 тысяч человек. В Азербайджане же за эти годы было открыто примерно столько рабочих мест, сколько составляет численность населения Армении, в несколько раз выросли заработные платы и пенсии. То есть, разница между Азербайджаном и Арменией очевидна, поэтому армянский народ поднялся и сказал свое слово», - сказал Гусейнов.

Он добавил, что напряженность в Армении сохранится и не исключено, что будут только усугубляться.

Гусейнов подчеркнул, что Серж Саргсян совершил жестокие преступления как против азербайджанского народа, так и самих армян.

«Саргсян сам признался, что непосредственно участвовал в совершении Ходжалинского геноцида. Поэтому его надо отдать и его отдадут под международный трибунал. Саргсян руководил процессами, происходившими в Нагорном Карабахе в 1988-1993 годах, потом был министром обороны. Саргсян виноват в пролитой в Карабахе крови, Он пролил кровь не только азербайджанцев, но и армян. Расстрел депутатов в парламенте Армении, мартовские события 2008 года - все это также "дела" Саргсяна. Армяне сами должны отдать его под суд. Он враг всего человечества и человечности», - сказал депутат.

Отметим, что 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Акции протеста против избрания Саргсяна премьер-министром проводятся в Ереване с 13 апреля под руководством оппозиционного депутата Николы Пашиняна. Во время протестов возникли противостояния между полицией и участниками акций.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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