Завтра в Баку ветрено, до 34 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер временами будет усиливаться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 24-27, днем 30-35 градуса тепла, в Баку ночью 24-26, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится от 750 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов. На пляжах будет благоприятная погода, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

В связи с усилением северо-западного ветра, купающимся на пляжах необходимо проявлять осторожность.

В районах Азербайджана без осадков, однако, к вечеру в отдельных местах возможны кратковременные грозовые дожди, местами ливневые, град. Западный ветер местами усилится.

Ночью 21-26, днем 33-38, в горах ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

20-21 июля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер, что будет благоприятно для метеозависимых людей.

С вечера пятницы до второй половины понедельника в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра.

В некоторых районах Азербайджана с вечера 20 июля до вечера 24 июля установится нестабильная погода, временами ожидаются дожди, местами проливные, возможны град, грозы. Западный ветер местами усилится.

Температура снизится на 3-5 градуса, в реках поднимется уровень воды, возможны кратковременные сели в некоторых горных реках.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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