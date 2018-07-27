Минэкологии Азербайджана усилит борьбу с загрязнением Каспия

27 июля 2018 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Загрязнения Каспия является одной из животрепещущих и злободневных проблем. Тяжелое наследие экологического состояния Каспия усугубляется ежедневно деятельностью отдельных организаций, предприятий. Бесконтрольный сброс в море различных промышленных отходов, содержащих вредные вещества, приводит к необратимыми последствиями. Ко всему этому добавляется сброс в море канализационных сточных вод некоторых предприятий отдыха и общепита.

С целью изменения существующего положения министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заявило о своей непримиримой позиции по отношению к загрязнителям общего достояния - Каспия. В этой связи принимаются безотлагательные меры в нескольких направлениях.

Министерство экологии и природных ресурсов и министерство внутренних дел утвердили совместный план действий, который будет охватывать 2018-2020 годы, с целью улучшения ситуации на Каспийском море и предотвращения загрязнения.

По инициативе министерства экологии и природных ресурсов была создана совместная рабочая группа, состоящая из экспертов Государственного морского агентства и минэкологии, для усиления контроля за надлежащим управлением жидкими и твердыми отходами, образующимися на судах, плавающих в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В ходе совместных рейдов, проведенных сотрудниками миэкологии и МВД в прибрежной полосе Каспийского моря и на пляжах Хачмазского района в центрах отдыха “Bulaq”, “Üç qardaş”, “Green ville”, “Panorama”, “Əlincə”, “Raduqa”, “Çıraq qala” , “Venesiya”, было обнаружено скопление бытовых отходов, образующихся в этих центрах отдыха, а также факты сброса в Каспийское море неочищенных сточных вод, которые формируются в этих центрах отдыха.

Аналогичные факты были выявлены во время совместных рейдов в городе Сумгайыт на побережье Каспийского моря. В ходе рейдов были обнаружены факты слива в Каспийское море неочищенных сточных вод со стороны центров отдыха “Relaks”, “Tural-1”, “Gəmi Qaya”, “Orxan”, “Katamaran”, “Şərur”, “Kaspian Breeze”, принадлежащем ООО “Kaspian Standart KO”, и скопление на территории бытовых отходов, образованных в центре отдыха “Dostluq”.

По указанным фактам были составлены протоколы, нарушители были оштрафованы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях на сумму 12500 манатов. Нарушителям были даны обязательные для исполнения указания по устроению негативных фактов.

Следует отметить, что все соответствующие организации должны выполнять свои функции и обязательства.

Эти рейды будут регулярно продолжаться по всей прибрежной полосе Каспийского моря, и общественность будет информирована о результатах. Твердо убеждены, что предпринимаемые нами меры по защите Каспия будут поддержаны населением.

Умайра Тагиева, заведующая отделом экологического просвещения министерства экологии и природных ресурсов

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