Генпрокуратура Азербайджана приняла жесткие меры в отношении должностных лиц компании

3 августа 2018 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту смерти от ожогов рабочих Мюслю Меликова, Акифа Гулиева, Ровшана Меликова и владельца автомобиля Фархада Рустамова в результате взрыва, произошедшего во время сварочных работ в топливном баке грузового автомобиля "DAF" в авторемонтном цехе, функционирующем на 29-м километре автотрассы Баку-Губа, 28 июля около 19:00, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, распространенном в пятницу.

Следствием было установлено, что должностные лица ООО, которые были ответственны за противопожарную безопасность, грубо нарушили требования охраны труда, правила технической и противопожарной безопасности во время сварочных работ, привлекли к ним работников, не проверив их знания и опыт и не обеспечив их униформой и индивидуальными средствами защиты.

Главный бухгалтер ООО Эльчин Салманов, взявший на себя ответственность за противопожарную безопасность на территории и в зданиях, где проводились сварочные и другие работы, связанные с огнем, был привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.3 (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Директор ООО Сеявуш Гурбанзаде и ответственный за противопожарную безопасность Гусейн Кязымов, находящиеся за пределами Азербайджана, объявлены в розыск с избранием меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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