Завтра в ряде районов Баку будут перебои в подаче газа

13 августа 2018 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в ряде районов Баку будут перебои в подаче газа, говорится в понедельник в сообщении ПО "Азеригаз".

Согласно сообщению, завтра с 10:00 до завершения работ в Низаминском, Хатаинском и Наримановском районах Баку будут перебои в подаче газа. Ограничения связаны с присоединением частей магистральных газопроводов к сети.

Проводимые ремонтные работы могут повлиять на подачу газу и на части поселка Бакиханов Сабунчинского района.

Работы будут завершены в течение дня и будет восстановлена подача газа.

В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане первая декада августа была самой прохладной за последние 10 лет
Общество 18:08
Румынский морской порт Констанца открыт для совместных проектов с Бакинским портом (Эксклюзив)
Бизнес 10 августа 19:41
Сегодня в некоторых районах Баку будут перебои в подаче газа
Общество 10 августа 10:40
Репортаж на телеканале "МИР 24": Приезжая в Азербайджан, мы понимаем, что эта страна более безопасна
Туризм 9 августа 16:11
В Баку за летний период более 100 человек получили солнечный удар
Общество 7 августа 16:33
В Баку потушен пожар на одном из складов
Происшествия 6 августа 18:55
Лента новостей
В Сирию из Ливана за четыре месяца вернулись более 25 тысяч беженцев
Арабские страны 20:47
В Азербайджане стали реже жениться
Общество 20:44
Диляра Кязымова удивит поклонников новым грандиозным проектом (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 20:41
В CinemaPlus прошла жаркая киноночь (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 20:40
Женщины-предприниматели Азербайджана нацелены на экспорт продукции под национальным брендом на рынки СНГ и Европы (Эксклюзив)
Бизнес 20:38
В ОАЭ ужесточили наказание за пропаганду терроризма в интернете
Арабские страны 20:35
Минздрав Азербайджана об угрозе ротавирусной инфекции
Общество 20:27
Армения рискует остаться без дешевого российского газа и продовольствия
Точка зрения 20:19
Cтратегия Азербайджана по превращению Каспия в море безопасности и сотрудничества одержала победу - эксперт
Политика 20:10