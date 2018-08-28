ИВ Лерикского района Азербайджана приступила к расследованиям последствий землетрясения

28 августа 2018 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пока еще нет точных сведений о нанесении серьезного ущерба постройкам в результате землетрясения в Лерикском районе.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Лерикского района Хабиль Меликов.

По словам замглавы ИВ, в настоящее время Комиссия по чрезвычайным ситуациям проводит расследование.

"Поступила информация об образовании трещин на постройках в ряде сел района. Но комиссия пока, что не предоставила точную информацию по этому поводу. Сообщается, что некоторым старым постройкам нанесен серьезный ущерб. Расследования продолжаются", - сказал Меликов.

Замглавы ИВ добавил, что нет информации о разрушении какой-либо постройки в результате землетрясения.

Напомним, что в 16:57 во вторник на территории Лерикского района было зарегистрировано землетрясение. Сила толчков в эпицентре составила более 5 баллов, ближе к населенным пунктам толчки ощущались силой до 4-3 баллов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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