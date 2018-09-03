Азербайджанская гимнастка завоевала бронзу международного турнира в Варне

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Елизавета Лузан стала бронзовой призершей прошедшего в болгарском городе Варна международного турнира по художественной гимнастике.

Как сообщает официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, набрав 13.900 очков за выступление с лентой, участвовавшая в индивидуальной программе молодая спортсменка поднялась на третью ступень почетного пьедестала.

В гимнастическом многоборье она стала четвертой, а в выступлениях с мячом и булавами - шестой.

Что касается другой гимнастки в индивидуальной программе Марьям Сафаровой, в гимнастическом многоборье она заняла девятое место.

Отметим, что в международном турнире приняли участие около 200 гимнастов из более 15 стран.

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