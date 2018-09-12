Обнародована численность населения Азербайджана на август 2018 года

12 сентября 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала года численность населения Азербайджана выросла на 45 141 человека (0,5 процента), достигнув по состоянию на 1 августа 2018 года 9 943 226 человек, говорится в сообщении Госкомстата, распространенном в среду.

Согласно информации, на каждый квадратный километр приходится 115 человек. 52,9 процента от общей численности населения проживает в городах, 47,1 процента - в селах. 49,9 процента составляют мужчины, 50,1 процента - женщины.

В январе-июле текущего года в стране были зарегистрировано 34 812 случаев смерти, что составляет 6,1 на каждые 1000 человек населения.

За семь месяцев 2018 года отделами регистрации были зафиксированы 33 009 браков и 8 538 разводов. На каждые 1000 человек эти цифры составили 5,8 и 1,5 соответственно.

За январь-июль текущего года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы были зарегистрированы 2 109 человек, приехавших в Азербайджан на постоянное жительство, и 829 человек, покинувших страну. Положительное сальдо миграции составило 1 280 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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