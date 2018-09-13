В Азербайджане запрещена продажа ряда видов молочной продукции

13 сентября 2018 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проверок, проводимых экспертами Агентства по пищевой безопасности, были взяты образцы "Карабахского сыра мотал" и "шора", производимых ООО BMS Aqro и реализуемых в торговых сетях под торговой маркой Ketchi, говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности, распространенном в четверг.

Образцы были отправлены в соответствующие лаборатории Института пищевой безопасности. В результате исследования был выявлен факт бактериологического загрязнения этих продуктов.

Поэтому Агентство предупредило ООО BMS Aqro об изъятии из торговых точек и приостановлении продажи "Карабахского сыра мотал" и "шора" под маркой Ketchi.

Агентство пищевой безопасности вновь заявляет, что в отношении субъектов предпринимательства, занимающихся производством продукции, не отвечающей санитарно-гигиеническим нормам, и способным нанести вред здоровью людей, будут приняты самые строгие меры в соответствии с требованиями законодательства.

Агентство пищевой безопасности продолжает мероприятия, направленные на то, чтобы субъекты предпринимательства, действующие в сфере производства продуктов питания, соблюдали действующие нормативно-правовые акты по пищевой безопасности, и следовали санитарно-гигиеническим, ветеринарным и фитосанитарным требованиям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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