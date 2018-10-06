Завтра в Баку до 18 градусов тепла

6 октября 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Днем местами на полуострове возможны дожди, ветер юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 13-15, днем 17-19 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и поднимется с 769 до 775 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80, днем – 55-60 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в Лянкярн-Астаринской зоне ночью и утром - ливни. Утром в некоторых местах туман, восточный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 0-4, днем 5-10 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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