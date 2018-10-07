Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Прогнозируется умеренный западный ветер, временами с усилением, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 18-21 градус тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Прогнозируется восточный ветер, который днем временами усилится. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 25-30 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах ночью и утром в некоторых местах пройдут дожди, будет туман, днем в основном без осадков. Прогнозируется южный ветер, временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном будет без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны дожди. Прогнозируется южный ветер, временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможно пройдут дожди. Утром в некоторых местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8, днем 12-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 3-8 градуса тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном будет без осадков. Однако утром в некоторых местах возможно пройдут дожди, будет туман. Прогнозируется южный ветер временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 18-23 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах ночью и утром в некоторых местах возможны дожди, днем в основном без осадков. Утром в горах будет туман. Прогнозируется северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 17-21 градус тепла, в горах ночью 5-10, днем 11-16 градусов тепла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.