Первое солнечное затмение в текущем году произойдет 6 января

БАКУ /Trend/ - Первое солнечное затмение 2019 года будет неполным, и придется на 6 января, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА).

Неполное затмение начнется в 03:43 (время бакинское), и продлится до 07:49 часов.

Солнечное затмение смогут увидеть в северо-восточной Азии, в северной части Тихого океана - во Владивостоке, Иркутске, Магадане, Улан-Баторе, Пекине и др.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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