Турецкий посол: 20 Января - день скорби не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира

20 января 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 20 Января является днем скорби не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира, сказал в воскресенье журналистам чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Сегодня важный день в истории Азербайджана - День траура. 20 января 1990 года многие наши братья стали шехидами, многие были ранены. Велика наша скорбь. В том числе сегодня очень важный день в истории независимости Азербайджана. Важный с точки зрения курса, взятого на независимость. Также этот день является днём национальной гордости не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира", - сказал посол.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости. Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Автор: Гусейн Велиев)

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