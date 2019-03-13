В праздничные дни Бакинский международный автовокзал запустит дополнительные автобусы

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзальный комплекс в связи с праздником Новруз с 15 по 27 марта будет действовать в усиленном рабочем режиме.

Как сообщает в среду Trend, Бакинский автовокзальный комплекс примет все необходимые меры для обеспечения удобства пассажиров. В целях регулирования плотности пассажиров к процессу перевозки пассажиров будут привлечены резервные автобусы.

Пассажиры по возникшим вопросам могут обратиться в информационный центр по номеру (012) 406-01-58/59, а также в информационное бюро, расположенное рядом с кассами, или обратиться к контролерам перрона.

Отметим, что Бакинский международный автовокзал осуществляет контроль лишь над автобусами, выезжающими из территории автовокзала. Автовокзальный комплекс не несет ответственности за возможные негативные случаи в связи с незаконной перевозкой.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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