Гимнаст из Южной Кореи завоевал «золото» Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в опорном прыжке

17 марта 2019 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Золотую медаль Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в опорном прыжке завоевал гимнаст из Южной Кореи Ян Хаксон. Спортсмен набрал 14, 970 баллов.

«Серебро» у украинского гимнастка Игоря Радивилова (14,833 баллов), бронзовую медаль завоевал российский гимнаст Денис Аблязин (14,766 баллов)

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

(Автор: Джани Бабаева)

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