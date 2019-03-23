В Азербайджане начнутся работы по восстановлению памятника "Чираггала" (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Восстановительные работы в расположенном на территории Шабранского района Азербайджана памятнике "Чираггала", относящемся к V-VI векам, начнутся в мае-июне текущего года.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов.

По словам пресс-секретаря, уже разработаны необходимые документы для осуществления восстановительно-консервационных работ в крепости.

«Как вам известно, согласно распоряжению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на укрепление и восстановительно-консервационные работы одного из древних исторических памятников «Чираггала» выделено два миллионов манатов. Документы, смета проекта по восстановительно-консервационным работам готовы и прошли экспертизу. В конце мая, начале июня будет дан старт восстановительным работам», - отметил Гусейнов.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время ведется подготовка к проведению тендера на реализацию этой работы.

«Согласно результатам тендера, станет известно, какие специалисты будут выполнять восстановительную работу», - добавил Гусейнов.

По словам пресс-секретаря, для осуществления работ по восстановлению памятника «Чираггала» потребуется не менее одного года.

«Так же следует принять во внимание, что памятник расположен в сложном рельефе», - сказал пресс-секретарь.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 марта подписал распоряжение о мерах по проведению укрепительных, восстановительно-консервационных работ в памятнике "Чираггала".

Согласно распоряжению, в целях проведения укрепительных и восстановительно-консервационных работ в памятнике «Чираггала» министерству культуры выделено два миллионов манатов.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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