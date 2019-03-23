В Азербайджане начнутся работы по восстановлению памятника "Чираггала" (Эксклюзив)

23 марта 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Восстановительные работы в расположенном на территории Шабранского района Азербайджана памятнике "Чираггала", относящемся к V-VI векам, начнутся в мае-июне текущего года.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов.

По словам пресс-секретаря, уже разработаны необходимые документы для осуществления восстановительно-консервационных работ в крепости.

«Как вам известно, согласно распоряжению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на укрепление и восстановительно-консервационные работы одного из древних исторических памятников «Чираггала» выделено два миллионов манатов. Документы, смета проекта по восстановительно-консервационным работам готовы и прошли экспертизу. В конце мая, начале июня будет дан старт восстановительным работам», - отметил Гусейнов.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время ведется подготовка к проведению тендера на реализацию этой работы.

«Согласно результатам тендера, станет известно, какие специалисты будут выполнять восстановительную работу», - добавил Гусейнов.

По словам пресс-секретаря, для осуществления работ по восстановлению памятника «Чираггала» потребуется не менее одного года.

«Так же следует принять во внимание, что памятник расположен в сложном рельефе», - сказал пресс-секретарь.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 марта подписал распоряжение о мерах по проведению укрепительных, восстановительно-консервационных работ в памятнике "Чираггала".

Согласно распоряжению, в целях проведения укрепительных и восстановительно-консервационных работ в памятнике «Чираггала» министерству культуры выделено два миллионов манатов.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане сотням людей провели операцию по трансплантации почки
Общество 10:26
ЕБРР о причине приостановки процесса выдачи кредита для LUKOIL в рамках «Шах Дениз-2»
Энергетика 09:45
SOFAZ огласил прогнозы по росту инвестпортфеля (Эксклюзив)
Энергетика 07:12
Закир Гасанов провел встречу с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана (ФОТО)
Политика 22 марта 19:36
Белорусский эксперт о потенциальных сферах расширения сотрудничества с Азербайджаном
Бизнес 22 марта 19:00
ВБ готов оказать дальнейшую поддержку "Южному газовому коридору" (Эксклюзив)
Бизнес 22 марта 18:47
Лента новостей
В Баку продолжается фестиваль по случаю праздника Новруз (ФОТО)
Общество 11:25
Не менее четырех человек погибли при взрывах в Афганистане - СМИ
Другие страны 11:25
Вашингтон высоко ценит вклад Назарбаева в установление динамичных отношений между США и Казахстаном
Казахстан 11:14
Астана переименована в город Нур-Султан
Казахстан 11:06
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:00
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправился в первую рабочую поездку в Туркестанскую область
Казахстан 10:57
Макрон раскритиковал итоги саммита ЕС по изменению климата
Европа 10:43
В Азербайджане сотням людей провели операцию по трансплантации почки
Общество 10:26
В афганской провинции Гильменд произошел взрыв
Другие страны 10:25