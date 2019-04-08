Азербайджанский гимнаст завоевал на международных соревнованиях бронзовую медаль

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Самед Мамедли завоевал на международных соревнованиях бронзовую медаль, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанскую федерацию по гимнастике.

Обнародованы имена победителей турнира по спортивной гимнастике "Junior Team Cup", который традиционно проводится в столице Германии Берлине. Согласно сообщению Федерации, участник Юношеских Олимпийских игр 2018 Самед Мамедли, выделившись среди 140 юных спортсменов из 26 стран, был удостоен бронзовой медали. Азербайджанский спортсмен продемонстрировал выдающиеся результаты на спортивных снарядах и получил высокие оценки арбитров.

Другой представитель Азербайджана Рустам Ахмедов за выступление на спортивном снаряде «конь» получил путевку в финал.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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