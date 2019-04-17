В Баку продолжаются работы по нанесению разметки автодорог

БАКУ /Trend/ - В бакинском поселке Бакиханов сегодня с 12:00 и до вечера на улице Сакита Годжаева проводятся работы по нанесению горизонтальной разметки дороги,и с 23:00 и до утра, на пересечении улиц Мирзаага Алиева и Самеда Вургуна - по нанесению желтой “вафельной” разметки,, обозначающей перекресток.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, цель мероприятия - регулирование безопасности дорожного движения.

Агентство, обращаясь к водителям, просит быть внимательными на указанных участках дороги, следовать временным дорожным знакам и, конечно, соблюдать правила дорожного движения.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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