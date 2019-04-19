В Азербайджане утвержден порядок перехода с одного уровня профобразования на другой

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан утвержден порядок перехода с одного уровня профобразования на другой.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает в пятницу Trend

Порядок касается всех заведений профобразования.

Переход с уровня на уровень осуществляется непосредственно или в самом заведении, или путем перехода студентов из одного учебного заведения в другое.

Переход осуществляется в соответствии с базой образования, по которой они были приняты ( общая средняя или полная средняя база образования).

Говоря о переходе на ступени профобразования, подразумеваются следующие случаи:

- продолжение обучения со второго года учебы выпускников, принятых по общей средней базе образования, и получивших первичное профобразование, по уровню технического профобразования или уровню высокого технического профобразования;

- продолжение обучения со второго семестра первого учебного года выпускников, принятых по полной средней базе образования и получивших первичное профобразование, по уровню технического профобразования или уровню высокого технического профобразования;

- продолжение обучения с третьего учебного года по уровню высокого технического профобразования выпускников, принятых на базе общего среднего образования и получивших техническое профобразование;

- продолжение обучения с четвертого учебного года по уровню высокого технического профобразования выпускников, принятых на базе общего среднего образования, и, наряду с техническим профобразованием, получивших и полное среднее образование;

- продолжение обучения со второго учебного года по уровню высокого технического профобразования выпускников, принятых на базе общего среднего образования и получивших техническое профобразование.

Выпускники заведений профобразования могут перейти на другую ступень в течение двух лет с того года, когда завершили учебу.

Переход возможен только в случае наличия вакантных мест в заведении профобразования.

Обратившиеся для перехода на другую ступень профобразования имеют право выбрать максимум пять специальностей.

В случае, если заявлений больше, чем вакантных мест, между обратившимися проводится конкурсный отбор.

Лицо, принятое на следующий уровень профобразования, в течение 10 дней должно предоставить в поступившее заведение оригинал государственного документа о профобразовании; академическую справку (академический транскрипт); копию удостоверения личности; медсправку соответствующей формы о здоровье и физическом развитии; военный билет или свидетельство призывника.

После получения личного дела студента осуществляются соответствующие меры о включении его в ряды студентов в заведении профобразования, в которое он перешел.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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