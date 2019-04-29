Хайям Нисанов: Редко в какой стране встретишь такую же заботу о сфере искусства, как в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане много талантливых молодых исполнителей. Молодой певец Хайям Нисанов - один из таких примеров. Он достойно представляет азербайджанскую музыку в зарубежных странах, популяризирует азербайджанскую столицу, национальную кухню, обычаи и традиции. Певец говорит, что государство придает значение, оказывает большое внимание и заботу о культуре и искусстве, и это еще больше воодушевляет людей искусства.

В интервью Trend в рамках видеопроекта «PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah» Хайям Нисанов отметил, что на него возложен очень приятный груз - он может представлять азербайджанскую музыку в других странах.

«И не только музыку, я бы сказал, что наши обычаи и традиции тоже. Потому что наши обычаи прекрасны. Когда я бываю в Москве или в каком-либо городе России, а также в Германии, Франции, меня спрашивают, откуда я. Я отвечаю, что из Азербайджана, из Баку, на что мне говорят, что знают этот город и были там. Это очень отрадно как для меня, так и для нашей Родины. Уже и иностранцы знают о наших обычаях, видят внимание, которое мы им уделяем», - сказал он.

Певец отметил, что редко в какой стране можно встретить такую же заботу о сфере искусства, которая оказывается в Азербайджане.

«Выражаем благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за то, что оказывают нам эту заботу, это внимание. Мы же, в свою очередь, всегда будем стараться сохранить и передать молодому поколению нашу культуру достойно представлять нашу музыку. В каком бы городе мира мы ни были, когда исполняем песню про Баку, всегда даем на фоне, на мониторах кадры города. Иностранцы подходят и спрашивают у нас: "Это Баку, Азербайджан?". Отвечаем, что да, это наш Баку. Мы очень радуемся, что наш Баку развивается. Мы идем вперед, участвуем во многих интересных конкурсах. На протяжении многих лет мы принимаем участие в конкурсе "Евровидение". Это очень высокий показатель для нашей страны и культуры», - сказал Нисанов.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Али Гасымов. Редактор: Талех Агавердиев)

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