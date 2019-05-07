Главы ИВ отчитались о проделанной работе по устранению последствий землетрясения в Азербайджане (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Исмаиллинском районе Азербайджана прошел отчетный брифинг о проделанной за три месяца работе по устранению последствий землетрясения в Агсуинском, Шамахинском и Исмаиллинском районах. В ходе брифинга главы исполнительной власти упомянутых районов отчитались о проделанной работе.

Как сообщает во вторник Trend, по словам главы Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамета Садыгова, в результате землетрясения в аварийном состоянии оказались 114 жилых домов. Садыгов напомнил, что сразу после происшествия в район приехал глава государства: "Седьмого февраля в район приехал Президент Ильхам Алиев, встретился с жителями, дал распоряжение по устранению последствий землетрясения. Безотлагательная реакция главы государства, его встречи с жителями на местах - яркий пример его постоянной заботы о народе".

Садыгов сказал, что в районе проведен осмотр 1257 домов: "Состояние 344 домов признано удовлетворительным, дано распоряжение по восстановлению 455, ремонту 344 и строительству с нуля 114 домов. Уже строятся 76 домов, и идет подготовка к строительству остальных".

Он подчеркнул, что в результате подземных толчков пострадали и общественные здания, восстановление которых завершится до конца года.

Выступивший затем глава Исполнительной власти Агсуинского района Энвер Сеидалиев, сообщил, что аварийными в районе признаны 350 жилых домов, пострадали в различной степени сотни жилых домов и социальных объектов.

"В рамках работ по ликвидации последствий землетрясения, начато строительство 162 жилых домов, всего в районе 1691 дом подлежит ремонту", - сказал Сеидалиев.

Он отметил, что ремонтно-строительные работы по ликвидации последствий стихийного бедствия осуществляются силами общественного объединения "Региональное развитие".

Глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов подчеркнул, что аварийными в районе признаны 284 жилых дома, и начато строительство 112 жилых домов. Мамедов рассказал о работах по устранению последствий землетрясения: "В Шамахы осмотрено 5584 дома, подлежащими ремонту признаны 2212. В связи с этим, в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева, проводится надлежащая работа. Этим занимаются несколько проектных институтов, и в короткий срок будут начаты ремонтно-восстановительные работы".

Мамедов добавил, что кроме работ по ликвидации последствий землетрясения, в районе идет строительство и восстановление ряда социальных объектов, средних школ, медпункта и детских садов при поддержке общественного объединения "Региональное развитие".

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции – на территории Исмаиллы произошло землетрясение.