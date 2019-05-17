Абшеронский полуостров превратят в свободную от заболеваний зону

17 мая 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках пилотного проекта Абшеронский полуостров планируется превратить в свободную от заболеваний зону.

Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, сообщает в пятницу Trend

По его словам, под этим подразумевается создать зону, свободную от зоонозных инфекционных заболеваний, переходящих к человеку от животных: "Это пока только пилотный проект. В целом, проект охватит все регионы Азербайджана".

По словам Тахмазли, Абшеронский полуостров выбран неслучайно: "Международные эксперты и наши местные специалисты при оценке проекта сошлись во мнении о том, что Абшерон - удачный выбор для создания свободной зоны. Здесь мало мигрирующих животных, а значит невелика вероятность распространения заболевания. Здесь будет вестись наблюдение за всеми животными".

Он добавил, что в рамках проекта предполагается регистрировать также заболевания импортированных и рожденных в Азербайджане животных на протяжении всей жизни. Это напрямую позволит обеспечивать безопасность мясной и молочной продукции.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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