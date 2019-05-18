Мне понравилось выступление команды Азербайджана – итальянская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Мне понравилось выступление команды Азербайджана. Об этом в субботу Trend сказала итальянская юниорка Александра Наклерио, выступающая в составе групповой команды.

«На Чемпионате Европы в Баку мы получаем сильные эмоции. Соревновательный зал невероятно красивый, я такую большую арену никогда не видела. Здесь царит замечательная атмосфера, очень сильно ощущается поддержка зрительного зала», - сказала итальянская гимнастка.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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