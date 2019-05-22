Inside World Football: Азербайджан разочарован решением Мхитаряна из «Арсенала»

БАКУ/Trend/ - Решение армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна не еxать в Баку, в Азербайджан, для участия в финале Лиги Европы против «Челси» 29 мая было названо Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА) «необоснованным решением».

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Inside World Football.

В Inside World Football упоминается, что ранее Мхитарян не участвовал в клубных матчах УЕФА в Азербайджане в составе «Боруссии» Дортмунд в 2015 году и в составе «Арсенала» в Лиге Европы в октябре прошлого года.

Далее, в статье приводятся слова представителя АФФА: «Мы разочарованы заявлением «Арсенала», в котором отмечается, что Генрих Мхитарян не поедет со своей командой в Баку для участия в финале Лиги Европы УЕФА против «Челси » в следующую среду. Мы очень сожалеем об этом необоснованном решении, принятом, как мы понимаем, коллективно «Арсеналом», игроком и его семьей. Хотя мы признаем право принимать личное решение не ездить, мы хотели бы повторить, что Азербайджан как страна пребывания предоставил все необходимые гарантии, требуемые УЕФА для обеспечения личной безопасности Мхитаряна. Нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность этих гарантий, предоставленных Азербайджаном».

Кроме того, в статье также имеет место заявление «Арсенала»: «Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в составе команды, но после обсуждения этого вопроса с Мхитаряном и его семьей мы все вместе согласились, что он не будет в нашей командировке».

УЕФА в своем заявлении ответил: «Работая вместе с «Арсеналом», УЕФА запросил и получил заверения от высших властей страны относительно безопасности игрока в Азербайджане. В результате этих гарантий был разработан и передан клубу комплексный план безопасности. Хотя клуб признает усилия, предпринятые УЕФА и правительством Азербайджана в этом вопросе, мы уважаем личное решение не путешествовать с этим игроком».

Между тем, как говорится в статье, в АФФА заявляют, что Ассоциация намерена не допустить того, чтобы данная ситуация бросила политическую тень на проведение мероприятия: «За последнее десятилетие большое количество армянских спортсменов приняли участие в различных международных спортивных мероприятиях в Азербайджане без каких-либо проблем. Наконец, мы считаем, что это решение, вызывающее сожаление, никоим образом не повлияет на качество и привлекательность этого великолепного матча. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать обе команды в Баку в ближайшее время».

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальная матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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