Состоялась конференция командно-штабных учений «Eternity-2019» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре военных игр Вооруженных сил с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии проведена планирующая конференция командно-штабных учений «Eternity-2019» при компьютерной поддержке, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе мероприятия представители соответствующих структур трёх стран обсудили предстоящие задачи и вопросы, связанные с подготовкой к учениям, посвященным организации охраны экономически важных проектов в регионе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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