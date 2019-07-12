В Азербайджане пройдет очередной фестиваль поэзии, искусства и духовности – "Насими" (версия 2)

12 июля 2019 11:36 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - С 28 сентября по 1 октября в Азербайджане состоится фестиваль поэзии, искусства и духовности – "Насими", сообщает в пятницу Trend.

Фестиваль, который будет реализован при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, нацелен на изучение и пропаганду гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), а также на исследование его философии, отражающей явления современного мира.

В цикле мероприятий поэзия Насими, философские идеи великого мыслителя будут воспеты в различных видах искусства.

Напомним, что впервые Фестиваль поэзии, искусства, духовности – Насими» прошел 27 -30 сентября 2018 года.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 января 2019 года в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими этот год был объявлен «Годом Насими»

Как и в прошлом году, фестиваль пройдет под лозунгами - “Превосходя себя”, отражающим философские взгляды поэта, и “Я – крупица, я - светило…”, которые являются его строками.

В рамках проекта в родном краю Насими – Шамахы, а также в Баку и его поселках будут организованы мероприятия, охватывающие различные виды искусства и области знаний.

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