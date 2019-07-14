При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева в Каннах начались дни азербайджанской культуры (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Каннах, который именуют городом мира, при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, посольства нашей страны во Франции и мэрии этого города начались дни азербайджанской культуры.

В выставочном павильоне "Морской вокзал" (Gare maritime) близ Каннского дворца фестивалей и конгрессов состоялось открытие выставки ковра Фонда Гейдара Алиева под названием "Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве".

На открытии выставки выступили исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заместитель мэра города Канны Франк Шикли.

Анар Алакбаров проинформировал о деятельности Фонда Гейдара Алиева и реализуемых им проектах. Он рассказал о вкладе, вносимом Первым вице-президентом Азербайджанской Республики, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в популяризацию нашей культуры в мире. А.Алакбаров проинформировал о крупномасштабных гуманитарных, социальных проектах, осуществляемых Фондом в различных странах, в том числе во Франции, его вкладе в реставрацию исторических памятников. Коснувшись школы ковроткачества Азербайджана, ее истории, исполнительный директор отметил важное значение выставки.

"Несколько дней назад в Баку прошла 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сессии было принято важное для нашей страны решение. Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшней выставке в городе Канны представлена именно шекинская школа ковроткачества. На этой выставке, являющейся плодом более чем двухлетнего труда Фонда, демонстрируются 13 ковров и эскизов ковров народного художника Эльдара Микаилзаде из шекинской группы азербайджанских ковров", - подчеркнул А.Алакбаров. Он выразил признательность всем, кто внес вклад в организацию этой выставки, в том числе ковровщицам, соткавшим демонстрируемые ковры, сотрудникам мэрии города Канны.

Говоря о днях азербайджанской культуры в Каннах, ставших уже традиционными, Франк Шикли отметил, что подобные проекты, способствующие популяризации нашей культурной сокровищницы, вносят вклад в дальнейшее сближение двух народов, обогащение двусторонних отношений. Он сказал, что стал свидетелем заботы и внимания, оказываемых в нашей стране сохранению традиций, имеющих древние корни. Франк Шикли подчеркнул, что Баку – это сочетание традиций и инноваций.

Отметим, что на организованной в павильоне "Морской вокзал" выставке под названием "Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве" демонстрируются 13 эскизов ковров шекинской группы художника-ковровщика, народного художника Эльдара Микаилзаде, сотканные на их основе ковры и технические рисунки. Э.Микаилзаде в эскизах ковров новой шекинской группы обратился к настенным рисункам, шебеке в Шекинском Ханском дворце и доме Шекихановых.

В рамках выставки, которая продлится до 18 августа, посетителям будет представлен посвященный этому проекту каталог на французском и английском языках. Жители города Канны и туристы, которые посетят выставку, также смогут посмотреть документальный фильм о проекте.

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