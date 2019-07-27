Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

27 июля 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако утром местами прогнозируется дождь, ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 29-33, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

В районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных северных и западных районах - ливни, возможен град. Восточный ветер днем местами будет усиливаться.

В низменных районах ночью - 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 13-17, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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