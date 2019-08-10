Азербайджанские борцы завоевали пять медалей в последний день Гран-при (ФОТО)

10 августа 2019 23:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Тбилиси завершился «Гран-при» по вольной и греко-римской борьбе памяти Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азерайджана.

В последний день соревнований определились медалисты в весовых категориях 86, 97, 125 килограммов в вольной борьбе и 82, 97, 130 килограммов в греко-римской борьбе. Пятеро азерайджанских борцов поднялись на пьедестал почета. В соревнованиях по греко-римской борьбе Рамиг Гусейнов (32 кг) и Орхан Нуриев (97 кг) завоевали серебряную медаль, а Эльвин Мурсалиев (82 кг) и Бека Канделаки - "бронзу". Азербайджанский борец Гаджимурад Магомедсаидов занял второе место (86 кг) в вольной борьбе.

Таким образом, азерайджанские спорстмены завоевали на «Гран-при» 13 медалей (две золотые медали, семь серебряных и четыре бронзовых медалей).

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