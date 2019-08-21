Выпускники двух школьных классов в Баку поступили в вузы в полном составе

БАКУ/Trend/ - Все выпускники классов 11с и 11 b школьно-лицейного комплекса при Управлении образования города Баку поступили в вузы.

Как сообщили в среду Trend в управлении, все 23 выпускника 11с класса, успешно сдав приемные экзамены, стали студентами.

Свыше 600 баллов набрали три ученика, 500- 600 баллов - восемь, и еще семь - 300-500 баллов. Три выпускника поступили в вузы Турции, один - России,и еще один - США.

Аналогичный результат показали все 24 выпускника 11b класса школьно-лицейного комплекса. Два набрали свыше 500, а 19 - 200-500 баллов. Кроме этого два выпускника завоевали право продолжить учебу в Турции, и еще один - в России.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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