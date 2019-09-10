В Баку начался капремонт стадиона «Мехсул»

10 сентября 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В спортивно-оздоровительном комплексе (стадион «Мехсул») и прилегающей территории в Ясамальском районе Баку начались работы по капитальному ремонту и строительству, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ИВ района.

Расположенный в центре Ясамальского района стадион «Мехсул» относится к немногим еще не реконструированным спортивным сооружениям, где давно не проводился капитальный ремонт. «Сегодня здесь невозможно проводить спортивные мероприятия и стадион стал местом ночных сборищ лиц ведущих асоциальный образ жизни, что вызывает беспокойство жителей близлежащих кварталов. Учитывая многочисленные обращения жильцов, а также в целях приведения стадиона в состояние, пригодное для проведения различных спортивных мероприятий, здесь начались работы по капитальному ремонту, во время которого будут заново отстроены спортивные сооружения и разбиты газоны», - говорится в сообщении ИВ Ясамальского района.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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