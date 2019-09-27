Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)

27 сентября 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госагентство автомобильных дорог завершило реконструкцию в Геранбойском районе участков дороги Гызыгаджилы-Геранбой-Гёран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство.

В частности реконструированы дороги Геранбой-Гёран (13 км), Геранбой-Тертер (7,6 км), Геранбой-Борсунлу (15,1 км), Гюрзаллар-Рус Бориси (2 км), а также дорога на въезде в село Газанбулаг (2,3 км).

Протяженность автодороги Гызыгаджилы-Геранбой-Гёран-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу составляет 40 км, из которых 37,7 км – III технической категории, 2,3 км - IV технической категории.

Реконструкция дороги обеспечит более комфортное передвижение 32 тысяч человек, живущих в 15 окрестных населенных пунктах, удобный выезд на трассу М2 Баку-Алят-Газах-госграница Грузии, облегчит грузо- и пассажироперевозки.

Здесь будут установлены 257 дорожных знаков, построены шесть автобусных остановок.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
  • Завершена реконструкция автодорог в Геранбойском районе (ФОТО)
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