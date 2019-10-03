В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)

3 октября 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершен ремонт ул. Зяргярпалан в Ясамальском районе Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ремонтные работы прошли на участке улицы протяженностью 750 метров.

На завершающем этапе ремонтных работ на проезжей части нанесена дорожная разметка, пешеходные «зебры», и дорога в короткие сроки вновь передана в пользование граждан.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
  • В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)
Новости по теме
В Ясамальском районе Баку создается новая дорожная инфраструктура (ФОТО)
Общество 2 октября 10:39
На автотрассе Баку-Алят-Газах-госграница Грузии идет ремонт отбойников
Общество 1 октября 10:15
На автодороге Баку-Алят-госграница с Грузией частично ограничено движение
Общество 30 сентября 10:20
В Баку строится 7 пешеходных переходов (ФОТО)
Общество 30 сентября 10:14
Частично ограничивается движение на трассе Баку-Алят-Газах-госграница Грузии
Общество 27 сентября 15:30
Ограничивается автодвижение на ряде улиц в Насиминском районе Баку
Общество 27 сентября 11:05
Лента новостей
Казахстан обозначил товарные позиции по наращиванию экпорта
Бизнес 18:00
Президент Ильхам Алиев присвоил работникам образования почетное звание "Заслуженный учитель"
Политика 18:00
Президент Ильхам Алиев наградил работников образования медалью "Терегги"
Политика 17:59
AGBank установил новый банкомат
Финансы 17:59
С новым пакетом «Bookmate Plus» от Azercell мировая литература в вашем смартфон
ИКТ 17:53
Бакинская текстильная фабрика определилась со сроками экспорта продукции
Бизнес 17:47
Всемирный банк в приветствовал достигнутый Грузией прогресс в сфере реформ
Финансы 17:45
США надеются на расширение экономических связей с Туркменистаном - Дональд Трамп
Туркменистан 17:45
Парламент Туркменистана рассмотрит закон о предпринимателях
Бизнес 17:42