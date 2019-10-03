В Баку завершен ремонт улицы Зяргярпалан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершен ремонт ул. Зяргярпалан в Ясамальском районе Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ремонтные работы прошли на участке улицы протяженностью 750 метров.

На завершающем этапе ремонтных работ на проезжей части нанесена дорожная разметка, пешеходные «зебры», и дорога в короткие сроки вновь передана в пользование граждан.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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